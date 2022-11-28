Экс-председатель ревизионной комиссии по СКО Тлеген Каскин назначен членом Высшей аудиторской палаты РК, сообщает Ак орда. Также в состав аудитпалаты вошли Ардак Тенгенбаев и Наталья Годунова. Последняя указом Президента назначена Председателем. Ранее она возглавляла счётный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. По поручению Касым-Жомарта Токаева вместо комитета создали аудиторскую палату, которая занимается анализом, оценкой и проверкой эффективного и законного управления нацресурсами.