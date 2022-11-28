Порядка 180 ссылок на наркоресурсы заблокировали полицейские с начала года. Через интернет наркодельцы осуществляют и вербовку людей, готовых за денежное вознаграждение, а порой просто за дозу быть «курьерами», «закладчиками», исполнять другие преступные роли в сбыте наркотиков. Некоторые ссылки стражам правопорядка присылают неравнодушные жители. Борются полицейские и с запрещенными граффити, рекламирующих незаконный бизнес. Всего закрасили 53 рисунка. Любую информацию, которая может иметь отношение к незаконному обороту наркотиков, можно сообщить по телефону доверия 8 (7152) 39-41-93, в direct-сообщения аккаунта upn_dp_sko в Instagram, или на канал «102». Люди в погонах проводят и профилактические беседы. Рассказывают о влиянии наркотических веществ на здоровье и жизнь человека, а также об ответственности. Для так называемых «закладчиков» минимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Пропаганда или реклама психоактивных веществ ведёт к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. С начала года в СКО по подозрению в сбыте наркотиков задержано 35 человек, 1 — по факту рекламы. Из незаконного оборота изъято свыше 415 кг различных наркотиков, в том числе почти 2 кг 300 гр «синтетики».