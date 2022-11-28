Как развивается Акжарский район?

Добились роста всех видов животноводческой продукции. О развитии Акжарского района рассказывает его аким Канат Калиев. Он сообщает, в районе действуют 2 молочно-товарные фермы. Урожай в этом году собрали хороший, объём валовой продукции сельского хозяйства составил 50 млрд тенге.

КАНАТ КАЛИЕВ, аким Акжарского района:

— В текущем году планируется открытие мельницы ТОО «Нур КААД Агро» в с.Даут в целях обеспечения населения района мукомольной продукцией. Ведутся работы по получению с СПК для социально уязвимых слоев населения, определены операторы, получены масло подсолнечное, рожки, сахар, мука, рис, соль.

7 тысяч квадратных метров жилья должны сдать в Акжарском районе в этом году. А в рамках программы «Ауыл — ел бесігі» производственный кооператив «Агроспецмонтаж» построит электрические сети в селах Талшик, Даут и Ащиколь на общую сумму почти 80 млн тенге. Строительно-монтажные работы уже завершены.

КАНАТ КАЛИЕВ, аким Акжарского района:

— В отрасли горнодобывающей промышленности в районе действуют 7 предприятий по производству высококачественного щебня и 2 предприятия по производству кварцевого песка. За 10 месяцев 2022 года объем промышленности составил 2 012,7 млн тенге.

Что касается дорог, отремонтировали 50 км полотна, но это только 65% от плана на этот год. Заасфальтировать оставшееся не получилось из-за проблем с поставками битума. Нести ответственность за это будут подрядчики, им выставили штрафы. А работы доделают в следующем году. В общей сложности на ремонт дорог выделили 3 млрд тенге. В том числе привели в порядок и 20 км внутрипоселковых дорог в 6 деревнях. А что с водоснабжением?

КАНАТ КАЛИЕВ, аким Акжарского района:

— Было выделено более 38 млн тенге. В текущем году идёт корректировка ПСД на реконструкцию Булаевского группового водопровода. Планируется подключение в следующих селах: Горьковский, Баймырза, Восход, Уялы, Аксары, Майский и Алкатерек. В 2023-2025 году планируется обеспечение децентрализованных 3 сел питьевой водой путем установки комплексных блок-модулей.

Идёт работа и по централизации теплоснабжения. В прошлом году в селе Талшик запустили центральную котельную. С того момента подвели теплотрассу к 14 домам. Теперь жители больше 100 квартир забыли о дровах и угле. Также в этом году завершили монтаж блочно-модульной котельной на твердом топливе для здания ФОК и Бестерекской средней школы на сумму 39 млн тенге.