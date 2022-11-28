Члены общественного совета «MIRAS» при СКОФ партии «AMANAT» обсудили итоги президентских выборов

Члены общественного совета «MIRAS» при филиале партии обсудили прошедшие президентские выборы. Со дня важного для Казахстана политического события прошло 8 дней. Гулбахша Мусабаева более 20 лет занимается общественной работой. В день выборов она работала наблюдателем на одном из избирательных участков и следила за прозрачностью голосования.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, член общественного совета «MIRAS» при СКОФ партии «AMANAT»:

— Когда я пришла рано утром в 6.30 на избирательный участок в качестве наблюдателя, я увидела огромное, живое, положительное настроение у членов территориальной избирательной комиссии. Все, что касалось меня как наблюдателя, то все условия были созданы. Самый главный момент, который я хотела подчеркнуть, впервые в истории Казахстана 6 человек подали свои кандидатуры, впервые из них двое были женщины.

Такая конкурентная среда позволила казахстанцам выбрать своего лидера. Член общественного совета, руководитель областного филиала республиканского общественного объединения «Центр беспартийного контроля» Жанат Мухамеджанов отметил, что президентские выборы прошли в соответствии со всеми демократическими нормами.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, член общественного совета «MIRAS» при СКОФ партии «AMANAT»:

— Радует, что за избирательным процессом помимо партийцев следили независимые, общественные объединения. С точки зрения демократии это очень важно. Кроме того, за прозрачностью выборов следили наблюдатели из стран СНГ, а также представители ОБСЕ.

В день президентских выборов на участки пришли проголосовать чуть больше 8 млн 300 тысяч казахстанцев. Свыше 81 % избирателей отдали свой голос за Касым-Жомарта Токаева. Инаугурация избранного в ходе внеочередных выборов президента состоялась 26 ноября.