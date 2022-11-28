28 ноября в Петропавловске учащиеся начального звена перешли на дистанционку из-за непогоды

28 ноября в Петропавловске учащихся с 0-4 классы перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в городском акимате. Такое решение в школах приняли из-за непогоды. В первой половине дня в областном центре столбик термометра показал -25 градусов. Скорость ветра была 4 метра в секунду. В акимате отметили, что решение о переводе учащихся на дистанционный формат обучения руководство каждой школы принимает самостоятельно. Тем не менее, в зимний период это делается при определенных погодных условиях.

АЛИЯ ШОТПАЕВА, главный специалист по всеобучу отдела образования акимата г.Петропавловска:

— В организациях образования занятия переводятся на дистанционный формат обучения: с 0 по 4 класс при температуре -25 и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду, с 0 по 9 классы при температуре -27 и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду. Для воспитанников и учащихся с 0 по 11 классы при температуре -30 и ниже при ветре 2 метра в секунду. В случае скорости ветра 2 м/с и более температурный порог увеличивается на 5 градусов.