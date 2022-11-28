1200 семейных дебоширов привлекли к ответственности с начала года

В Петропавловске идёт республиканская акция «16 дней без насилия». Стражи порядка предупреждают и проводят профбеседы о преступлениях и правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений.

Свыше 1200 дебоширов привлекли полицейские к административной ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений с начала года. Большинство правонарушений совершают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В отношении правонарушителей вынесено 1000 защитных предписаний и 210 особых требований к поведению. В целом, с начала года в сфере семейно-бытовых отношений на территории города совершено 20 преступлений. Все — в отношении женщин.

Асем Ильясова — старший инспектор группы по защите женщин от насилия УП г.Петропавловска