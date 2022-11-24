Ради свидания с девушкой грузчик из Петропавловска переоделся в полицейского

23-летний житель Петропавловска ради свидания с девушкой надел полицейскую форму. Наверное, чтобы впечатлить. У прохожих подозрения он не вызывал, в образ вжился хорошо. А вот стражи порядка своего псевдоколлегу заметили сразу во время патрулирования улиц. До встречи с возлюбленной парень так и не дошёл. Его доставили в участковый пункт. Выяснилось, что горе-романтик работает грузчиком, а форму купил по частям в интернет-магазинах. За незаконное ношение полицейской формы молодой человек заплатит административный штраф в размере 5 МРП или 15 тыс тенге.