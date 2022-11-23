Развитие ТОО «Прометей-Агро» и его работников

Это завод по производству жидких минеральных удобрений «КААС». ТОО «Прометей-Агро», которое находится в селе Заградовке Есильского района, запустило небольшое производство в 2019-м году. Завод работает в период полевых работ, объяснил главный агроном товарищества Константин Писаренко. В «Прометей-Агро» выпускник Северо-Казахстанского государственного университета пришел более 12 лет назад. Сначала работал, перенимая практические навыки у наставника. Затем Константина назначили главным агрономом. Это по сей день мотивирует его совершенствовать свои знания.

КОНСТАНТИН ПИСАРЕНКО, главный агроном ТОО «Прометей-Агро», Есильский район:

— Агроном такая специальность, никогда не останавливаешься, нужно постоянно учиться чем-то новому. Технологии идут вперед и, чтобы за ними успевать, нужно постоянно повышать свои навыки. Особенно интересно посещать хозяйства более развитые в техническом плане. С современной техникой, с применением современных средств защиты растений, с применением технологий современных, совершенных, где есть чему поучиться. Где-то перенять опыт, принести в свое хозяйство какие-то наработки.

Константин Писаренко считает, что работа любого агронома заключается в том, чтобы отработать посевную и уборочные кампании без срывов, независимо от погодных условий. В ТОО «Прометей-Агро» стараются получать хороший урожай. За последние годы по зерновым стабильно составляет не менее 20 центнеров с гектара. Добиться такого результата помогает не только соблюдение всех технологий и агрономических приемов, но и техника, считает агроном «Прометей-Агро».

КОНСТАНТИН ПИСАРЕНКО, главный агроном ТОО «Прометей-Агро», Есильский район:

— Начиная от посевных комплексов, у нас все импортные. Опрыскиватели импортного производства, комбайны зерноуборочные все «CLAAS». Что способствует уборке урожая без потерь. Конечно, техника импортная работает безотказно, можно сказать.

25 лет назад, когда товарищество только создавалось, о такой технике не приходилось даже мечтать, рассказал его руководитель Юрий Шоль. Первые годы работы в ТОО «Прометей-Агро» выдались очень непростыми.

ЮРИЙ ШОЛЬ, руководитель ТОО «Прометей-Агро», Есильский район:

— Не было возможности платить зарплату, нужно было покупать технику. В те далекие 90-е годы было тяжело. 00:40 Дорогие цены на дизтопливо, на масла, на запчасти. Это все сказывалось на состоянии хозяйства. Но, тем не менее, сумели выстоять. Затем в 2000-х годах началась мощная поддержка государства. 2002-2003 года это все мы почувствовали и ощущаем до сих пор.

Чувствуют в товариществе и потребность в том, чтобы помогать сельчанам. За последние 4 года в ТОО «Прометей-Агро» построили 13 домов для своих работников. В 2022-м новоселье должны отметить 8 семей. А ещё c помощью товарищества построили в Заградовке крытый хоккейный корт, кафе. Коллектив «Прометей-Агро» помогал разработать проектно-сметную документацию для ремонтных работ в местной школе.