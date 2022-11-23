Около 500 нарушений ПДД за сутки выявили на дорогах СКО

Порядка 500 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские СКО. С 21 ноября в регионе усилены проверки на дорогах. Так в числе наиболее грубых — 12 нарушений правил маневрирования. К слову, с начала года именно это нарушение стало причиной 31 дорожно-транспортного происшествия, в которых погибли 9 человек, 52 получили ранения. Наиболее частое нарушение — пренебрежение ремнями безопасности, таких случаев 45. На второй позиции антирейтинга — телефонные разговоры за рулём и управление транспортным средством без документов, оба нарушения зарегистрированы 31 раз. Также выявлено 24 факта управления автомобилем без техосмотра. Кроме того, за сутки задержано 5 пьяных водителей. Самые частые нарушения, по словам полицейских, происходят по вине пешеходов. Причина — переход улицы в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора — 61 случай за сутки. Между тем, за 10 месяцев из-за нарушений ПДД пешеходами произошло 24 ДТП, в которых 2 человека погибли и 23 получили ранения.