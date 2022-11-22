Учитель из СКО стал победителем республиканского конкурса «Лучший педагог- 2022»

Свой путь я выбрал добровольно и однозначно — навсегда. Моё призвание — быть учителем». Это слова просветителя нации Ахмета Байтурсынова. И с ними полностью солидарен учитель истории и географии школы-лицея «Дарын» Ерлан Мәлен. 18 ноября в Астане североказахстанскому педагогу министр просвещения РК вручил нагрудный знак «Лучший педагог-2022» и денежный сертификат на 3 млн тенге.

Ерлан Мәлен, директор школы-лицея «Дарын», учитель истории и географии:

— 11 ноября я провел открытый урок в 6 классе по истории Казахстана в школе-лицее №85 города Астаны. 4.06Я демонстрировал те методы и приемы, которые я использую в своей практике повседневной. 4.23 Вначале было помимо озвучивания темы урока и цели, в виде формативного оценивания я раздавал биткоины, потому что мои ученики не любят смайлики. И в конце урока мы выявляли самого умного. 4.48В закреплении я использовал презентацию. Это была «Своя игра». То есть вопрос за 200, вопрос за 400. Ученики отвечали и зарабатывали биткоины.

Было волнительно провести урок для столичных детей, не зная их уровня знаний и возможностей, признается Ерлан Мәлен. К тому же, за учебным процессом наблюдали независимые эксперты. Но, самое главное — знать свои сильные стороны и максимально использовать наработанный опыт. А достижений у североказахстанского педагога за 15 лет трудового стажа накопилось немало.

Ерлан Мәлен, директор школы-лицея «Дарын», учитель истории и географии:

— У меня есть авторская программа, которая по республике заняла 3 место. Я являюсь экспертом телевизионных уроков, которые были на телеканале «Ел Арна».

Ерлан Мәлен — автор электронного учебника по географии, оцененного на международном уровне, участник Первого международного форума учителей истории и географии, автор и разработчик авторских программ и электронных пособий. Его ученики ежегодно являются призерами международных, республиканских и областных олимпиад и конкурсов. За успехи в деле воспитания детей награжден знаком отличия Магжана Жумабаева. Все достижения своего трудового пути педагог внес в специальную платформу, и они были высоко оценены экспертами конкурса. Звание «Лучший педагог -2022» — ещё не предел. Учитель намерен продолжать повышать уровень своего профессионализма.