Выборы Президента РК-2022: голосовать приходят на участки семьями

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— «Мы сейчас находимся на избирательном участке №659. По состоянию на 11 часов утра здесь проголосовали 259 избирателей».

Активную гражданскую позицию проявляют с самого утра как молодёжь, так и люди пенсионного возраста. Жамбыл Тасеменов голосовать пришёл вместе с семьёй. По его словам, принимать участие в жизни страны — это долг каждого казахстанца.

ЖАМБЫЛ ТАСЕМЕНОВ, Почётный гражданин СКО

— «Сегодня радостный день. Мы избираем нового Президента. Я шёл с гордостью, потому что есть достойная кандидатура. Я за него проголосовал и думаю, что он поведёт нас на хорошие дела. Наша страна будет расцветать. Чтобы наши экономика и дружба народов процветали и не было никаких межнациональных розней».

По словам председателя избиркома участка, всего здесь насчитывается более 1200 избирателей. Из них 8 человек отдают свои голоса впервые, 16 — свой выбор сделают из дома. Для них специально орагинизовали выездное голосование.

ЛИДИЯ МАСЛОВА, председатель избирательной комиссии участка №659:

— «Активно приходят избиратели, доброжелательные. Голосуют за будущее своей страны, и нас это очень радует. Голосование на дому. Мы будем выезжать после 14.00 часов, потому что до 12 часов люди имеют право подать заявление. У нас организована ярмарка. Продаются социально значимые продукты по низким ценам».

Тем временем, активно голосуют петропавловцы и на 661-м избирательном участке. Заркын Тайшибай и его супруга в числе первых, кто с утра делает свой выбор в пользу стабильности и благополучного процветания своей Родины.

ЗАРКЫН ТАЙШИБАЙ, профессор Kozybayev University

— «Всех казахстанцев поздравляю с выборами. Я пришёл вместе с женой. У нас традиция приходить пораньше и вместе с земляками голосуем единогласно.Чтобы в Казахстане было мирно, свободно, а люди счастливо жили».

Свой выбор может сделать любой желающий до 20.00 часов.