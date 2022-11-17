33 североказахстанца погибли в пожарах в 2022 году

9600 пожаров произошло в Казахстане с начала года. Погибли 249 человек, еще около 200 получили ожоги и отравление угарным газом. Из общего числа погибших почти половина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом глава МЧС Юрий Ильин доложил Премьер-министру страны, передаёт пресс-служба главы Правительства. Что касается СК, в области в этом году произошло 563 пожара. Материальный ущерб превысил 420 млн тенге. В огне погибли 33 североказахстанца, ещё 16 получили травмы. Основными причинами возгораний в СКО стали неправильное устройство или эксплуатация печей, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнём. Также на особом контроле МЧС находится вопрос обеспечения пожарной безопасности на объектах тепло- и энергообеспечения. С июля по август специалисты проверили 845 объектов, отнесенных к категории высокой степени риска. На 600 из них выявлили свыше 3 тысяч нарушений, ответственность понесли почти 200 должностных лиц. В целом по республике, в том числе и в СК, наблюдается снижение количества пожаров и пострадавших.