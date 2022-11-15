Житель г.Петропавловска выиграл 1 миллион тенге от JUSAN BANK

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Габдулгазизу Искалиеву 68 лет. Пенсионер из Петропавловска ещё недавно просто случайно узнал об акции от JUSAN BANK «Платим деньги за хорошие дела». А сегодня в приподнятом настроении, при параде он пришёл в банк за своим выигрышем. Фортуна всё-таки улыбнулась.

Акция «Платим деньги за хорошие дела» стартовала в JUSAN BANK в начале сентября. Ежедневно до 5 ноября Габдулгазиз Шалабаевич выполнял различные задания в приложении банка. Например, совершал покупку в супермаркете не менее чем на тысячу тенге, переводил средства родственникам, покупал книги внукам, оплачивал такси. Так, он выполнил 33 задания. И выиграл 1 миллион тенге.

ГАБДУЛГАЗИЗ ИСКАЛИЕВ, житель г.Петропавловска

— Про акцию от JUSAN BANK я узнал по телевидению, на баннере видел. Числа 20 сентября я сразу пришел сюда, открыл онлайн-карточку. Сотрудница позвонила мне, сразу я сначала не поверил. Дальше буду участвовать и буду клиентом, потому что здесь условия очень хорошие. Оплата, коммунальные, можно не выходя из дома, и депозит у них ставка 15,5% тоже очень хорошая.

Сказал, выигрыш отдаст сыну, а он пусть дальше сам решает, как потратить. Кстати, о своём везении Габдулгазиз Шалабаевич ещё никому не сказал. Домашних ждёт сюрприз. Акция «Платим деньги за хорошие дела» в JUSAN — е уже завершилась, но банк продолжает радовать своих клиентов акциями и розыгрышами.

САЛТАНАТ КАЖЕКОВА, директор по розничному бизнесу АО JUSAN BANK

— С сегодняшнего дня у нас стартует акция в нашем магазине — это рассрочка на 24 месяца на всё беспроцентная, где есть бонусы до 10%. Также у нас действует бессрочная акция для клиентов, которые получают зарплату по нашим карточкам. Это 5% бонусов во всех супермаркетах.

Кстати, миллион тенге — это не единственный выигрыш, на который могли рассчитывать участники. 18 ноября состоится розыгрыш электромобиля «Tesla». Кроме того, ежедневно разыгрывались и поощрительные призы. Всего по Казахстану разыграли более 60 миллионов тенге.