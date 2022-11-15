В Петропавловске 15 ноября открылась выставка монет и купюр

«История в денежном эквиваленте». Выставка под таким названием открылась в областном историко-краеведческом музее. Её приурочили ко Дню национальной валюты. На выставке представлены коллекционные монеты. Есть в экспозиции и банкноты, напечатанные в разные исторические периоды. Думаю, эти денежные купюры хорошо знакомы большинству казахстанцев. Одна из них была изготовлена в 2010-м, в год председательства Казахстана в ОБСЕ. Такую банкноту напечатали в 2011-м. В год проведения Азиатских игр. А эти купюры имеют особую историческую ценность.

АЙСУЛУ САРСЕНОВА, специалист областного историко-краеведческого музея:

— У нас имеются денежные купюры образца 1993 года, на которых был отмечен первый ряд исторических личностей: Абулхайр хан, Абылай хан, Курмангазы Сагырбайулы, Суюнбай Аронулы. На оборотной стороне было принято решение изобразить памятники архитектуры и пейзажи. Это и природа Бурабая, всадник с беркутом, Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

Эти купюры были напечатаны английском фирмой «Харрисон и сыновья». Тенге стал лучшим экспортным продуктом Великобритании. Над дизайном этих купюр корпела специальная группа экспертов. В нее вошли Досбол Касымов, Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин и другие казахстанцы, чьи имена навсегда вошли в историю. Портреты, которые застыли на банкнотах, дизайнеры взяли не только из отечественных, но и российских, а также зарубежных источников. Перейдем к коллекционным монетам, представленным на выставке.

АЙСУЛУ САРСЕНОВА, специалист областного историко-краеведческого музея:

— Нейзильберовые монеты посвящены таким историческим разделам, как знаменитые личности Казахстана, космос, флора и фауна, Красная книга, обычаи и традиции казахского народа. Серебряные монеты, которые посвящены важным историческим событиям, знаменательным событиям: Олимпийским играм 2016 года, 10-летию Ассамблеи народа РК, съезду лидеров мировых и традиционных религий.

Монетный двор Казахстана входит в пятерку лучших. Он способен конкурировать с аналогичными предприятиями, созданными в Австрии, Австралии, Канаде и Польше. Наши монеты не раз признавались самыми красивыми в мире. А еще они очень износостойкие. Срок жизни одной циркуляционной монеты составляет 20 лет. Выставка «История в денежном эквиваленте» будет работать в областном историко-краеведческом музее до 25 декабря включительно.