«Умные» видеокамеры начнут работать в ночь на 16 ноября

Новые интеллектуальные видокамеры установили на дорогах области. Аппараты, предназанченные для выявления нарушений скоростного режима, стоп — линии и проезда на запрещающий сигнал светофора, полицейские запустят уже этой ночью.

АЛМАЗ ЗАКИРИН, водитель

— «Очень много водителей-лихачей. С появлением этих камер, я считаю, что таких нарушений, серьёзных нарушений будет всё меньше и меньше».

«Умные» видеокамеры не только фиксируют нарушения, но и сразу определяют марку и госномер автомобиля. Всего установили 28 аппаратно-программных комплексов и 30 камер для укрепления общественной безопасности.

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО

— «8 камер установлено на республиканских трассах, 20 установлено на территории областного центра. Места установки были определены с учётом анализа аварийности, а также с учётом обращений граждан».

По словам полицейских, современные технические средства направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, а также воспитание транспортной дисциплины участников дорожного движения.