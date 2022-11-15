Тенге: история и интересные факты

29 лет казахстанской валюте тенге. В 1993 году наша страна отказалась от советского рубля. К слову, Казахстан сделал это в числе последних, даже после России. Тогда у нас не было собственной банкнотской фабрики. Первые купюры напечатали в Великобритании. И 15 ноября 1993 года тенге ввели в обращение.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— В СК обмен советского рубля на новую валюту тенге начался в 8 утра. В течение 6 дней все финансовые институты работали в две смены. 362 тысячи североказахстанцев получили только что напечатанные тенге и тиыны. Из обращения в СК было изъято советских банкнот на сумму почти 20 млрд рублей.

Так началась эпоха тенге. 29 лет для валюты — срок небольшой, говорит политолог Ерлан Әлібай. Но за это период тенге прошёл насыщенный путь взлётов и падений.

ЕРЛАН ӘЛІБАЙ, преподаватель Kozybayev University, политолог:

— 4 девальвации мы прошли. На основе этого в 2015 году тенге был признан самой обесценивающей валютой Европы. Но с 2015 года и последние 3 года мы взяли новый курс.

Путь тенге выстроен на методе проб и ошибок, отмечает политолог. Решения касаемо национальной валюты принимались, потом корректировались, порой и отменялись. Тенге нередко ослабевал на финансовом рынке, но в целом, если рассматривать 29-летний период, наша валюта укрепляется.

ЕРЛАН ӘЛІБАЙ, преподаватель Kozybayev University, политолог:

— С 2017 года мы пришли к плавающему курсу тенге. С того года тенге еще потерял позиции, но, поднимая экономику, тенге укреплялся. Тенге начал завоёвывать доверие граждан. Если валюта постоянно обесценивается, то граждане перестают доверять этой валюте.

С начала текущего года объём денежных средств в банковской системе составил 280 млрд тенге. Это на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Из всех накоплений 83% — депозиты населения. 9 из 10 североказахстанцев хранят сбережения в тенге. Такая тенденция значительно укрепляет нацвалюту, говорят специалисты.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Отдельного внимания заслуживает дизайн тенге. Не единожды казахстанские купюры признавались самыми красивыми. А ещё защищёнными от подделок. На млн банкнот приходится только 3 фальшивые. Но, отчасти это связано и с небольшим спросом на нашу валюту, в сравнении с долларом или евро.



Айгерим Хамзина