Предприниматели СКО озвучили свои проблемы первому вице-министру торговли и интеграции

Не хватает крытых ж/д вагонов для отгрузки товара. С такой проблемой столкнулся крупный североказахстанский производитель муки «DEZ». В месяц они отправляют на экспорт от 100 до 150 вагонов из Петропавловска по Казахстану, а дальше в Узбекистан и Афганистан. Но поставки под угрозой срыва из-за нехватки вагонов. А из-за высокого спроса на них ещё и цена выросла вдвое, а порой и втрое. С этой проблемой представители ТОО обратились к первому вице-министру торговли и интеграции.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, первый вице-министр торговли и интеграции РК:

— В августе этого года они увеличили до 2 тысяч парк крытых вагонов. Но надо, чтобы не когда загорится. Такой вопрос перед ними поставлен Премьер-министром по увеличению парка подвижного состава. И приоритет отдавать экспортёрам переработанной продукции.

Задача — создать условия для производителей. Продавать зарубеж надо не сырьём, а готовым продуктом. Такие экспортёры получат большую поддержку.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, первый вице-министр торговли и интеграции РК:

— Здесь открываются большие возможности для производителей СКО для переработчиков. У нас большие планы на выход на Иран, Пакистан, Китай. Задача — значительно увеличить товарооборот в Узбекистан, Азербайджан, Туркмению.

А Надежда Дубовая здесь для защиты прав потребителей. В погоне за комфортными условиями для бизнеса могут пострадать покупатели. Этот вопрос обсуждают сейчас и в министерстве торговли и интеграции. Разрабатывают новый закон «О защите прав потребителей». Сейчас потребитель должен пройти не меньше 5 инстанций и доказать, что он заплатил за некачественный товар или услугу. По новому закону сделать это будет проще. И потребитель сможет сразу обратиться в суд. Обращались североказахстанские предприниматели и с жалобой на российских партнёров. В соседней стране казахстанскую продукцию зачастую прячут на дальние полки. Первый вице-министр ответил, что на это Казахстан будет принимать зеркальные меры. Для этого создадут ситуационный штаб.