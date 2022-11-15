Первый вице-министр торговли и интеграции РК посетил СКО

В Северо-Казахстанскую область прибыл первый вице-министр торговли и интеграции РК. В рамках рабочей поездки Арман Шаккалиев посетил социально значимые объекты. Например, это овощехранилище в оптово-распределительном центре компании «Радуга» запустили 4 года назад. Здесь хранят товары народного потребления: продукты питания, предметы домашнего обихода и бытовая химия. Максимальная мощность загрузки — 2 тысячи тонн.

ДМИТРИЙ ШАРАПАЕВ, генеральный директор ТОО «Радуга»

— «В складах храним товар, который сами производим. Также занимаемся дистрибуцией. Склады современные, потолки, погрузочная и разгрузочная техника. Мы сделали всё под себя, чтобы нам было удобно, потому что товар немного разношерстный. Компания производит как продукты питания, так и хозтовары. Требования хранения разные».

Продукты питания ТОО «Радуга» реализует не только в СК, но и в другие регионы. По словам первого вице-министра, сегодня Казахстан остро нуждается в овощехранилищах и складских помещениях.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, первый вице-министр торговли и интеграции РК

— «Что касается овощехранилища и складских помещений, мы видим существенный дефицит. Если у Вас есть желание и возможности, то Вы можете там начать работу. Государство осуществляет меры поддержки. Сейчас мы рассматриваем вопрос о внесении изменений в «Дорожную карту бизнеса», и речь идёт о субсидировании затрат на строительство овощехранилищ и ОРЦ. Сейчас самое время реализовывать планы».

Посетил Арман Шаккалиев и ТОО «Северный фанерный комбинат». При выходе на полную мощность завод выпускает 30 тысяч кубометров фанеры в год. Приоритет здесь, прежде всего, отдают качеству и приемлемым ценам.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, первый вице-министр торговли и интеграции РК

— «Мы сейчас с точки зрения регулирования упор делаем на экспорт. Экспорт будет идти, будет стабильность. По логистике проблем нет? А по внутреннему рынку мы будем смотреть, чтобы был баланс. Государство напрямую вмешиваться не будет. Это рыночная среда. Если у вас есть преимущества в качестве, их можно фиксировать на уровне национального стандарта и уже в закупках их использовать».

По словам замдиректора Айваза Бакирова, североказахстанская фанера зарекомендовала себя в странах Прибалтики. Сейчас экспортируют в Германию. После первый вице-министр торговли и интеграции ознакомился с работой фабрики по производству бумажных изделий. Здесь выпускают порядка 20-ти наименований продукции. Это салфетки, санитарно-гигиеническая бумага и офисная. Мощность — 10 тысяч тонн в год. В нужный проект вложили 7 млрд тенге инвестиций.

АНДРЕЙ ТИТОВ, директор фабрики бумажных изделий

— «Сегодня работаем как с макулатурой, так и с целлюлозой. Вот здесь происходит приготовление массы. Вместе с водой бумага перемешивается и поступает в накопитель. Оттуда поступает в бассейны. Производим бумагу как дешевого сегмента, так и дорогую. По макулатуре проблем нет. Есть складской запас на месяц. Мы обеспечены сырьем на месяц вперёд».

Арман Шаккалиев проинспектировал также деятельность ТОО «Масло-Дел» и электротехнического завода «Alageum Electric». Последнее в этом году планирует выпустить 4 тысячи трансформаторов. Более 90% продукции завод экспортирует в страны СНГ. По словам первого вице-министра торговли и интеграции, первоочередная задача предприятий — развивать экспорт. Сегодня экспортная выручка — залог устойчивости в экономике предприятий.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, первый вице-министр торговли и интеграции РК

— «Прежде всего, мы обсуждали то, какую помощь министерство торговли и интеграции с точки зрения поддержки экспорта может оказать. Это разработка стандартов, маршрутизации экспорта и монетарные инструменты, процесс субсидирования и затрат. Всё это было обсуждено. Я думаю, что практическую пользу заводы и мы получили. Для нас это обратная связь. Мы понимаем, что происходит здесь на производстве. Например, на бумажном заводе мы говорили про экспорт в Грузию. Договорились до конца года проработать документы, связанные с тарифным регулированием».