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Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Экология
Туризм
проекты
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
Итоги дня
«Вызов»
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
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Новости МТРК
Новости МТРК 15.11.2022
15 Ноября 2022, 21:32
https://youtu.be/amwz7p17lxU
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