Единый «День работодателя» прошел в СКО

15 ноября во всех колледжах региона впервые прошел единый «День работодателя». В Петропавловском колледже машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова для них устроили экскурсию по мастерским и лабораториям, где занимаются будущие электрики, техники-механики и другие специалисты.

МАРИНА ТОРЛОПОВА, преподаватель Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова:

— Идет дисциплина основа теплотехнических измерений и автоматизации тепловых процессов. В данное время ребята выполняют практическую работу по изучению регулирующей и вспомогательной аппаратуры.

Тяжело в учении, легко в бою. С помощью подобных занятий ребятам проще будет влиться в реальный рабочий процесс. Сегодня в Петропавловском колледже машиностроения и транспорта учатся более 1100 студентов.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— В области действуют 24 колледжа. В этом году у нас добавился еще один частный колледж «Зейнеп», открылся в Айыртуском районе на базе бывшего Лобановского колледжа. В этом году мы на 300 человек больше приняли в колледжи, чем в прошлом. Мы сейчас ведем активную работу по сотрудничеству с работодателями. По области 17 государственных колледжей взяты под шефство крупными предприятиями.

Петропавловский колледж машиностроения и транспорта сотрудничает с такими предприятиями, как «ПетроМашЗавод», «Мунаймаш», «AVAGRO» и многими другими. 19-летний Егор Рюмин учится на 4-м курсе. Будущий электрик уже подыскал для себя желаемое место работы.

ЕГОР РЮМИН, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова:

— Можно было бы попробовать пойти на ТЭЦ-2, себя там проявить, поработать. Там мне нравятся условия. Проходил практику в «Eurasian Milk» от колледжа. Практика была 1,5 месяца. Работали полдня, получили какие-то знания.

А ТОО «Мирас Group» предлагает своим практикантам почасовую оплату за их труд. Строительная компания, которая около 13 лет работает на рынке СК, много лет сотрудничает с гуманитарно-техническим колледжем. В нем сегодня учатся 930 студентов.

ОЛЬГА ПОПОВА, начальник отдела кадров ТОО «Мирас Group»:

— Студенты к нам приходят (грязь убираем) с руководителями или сами приходят в отдел кадров. Там берем их номер телефона, отправляем их к прорабам на определенную стройку. Там они договариваются, где и что будут делать. И в определенные сроки, когда практика заканчивается, они приходят к нам и все оплачивается.

Аналогичные встречи с работодателями 15 ноября прошли во всех регионах страны.