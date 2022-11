В «Резиденции Абылай хана» прошла презентация историко-библиографического очерка о Кулеке батыре

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Батыры Великой Степи не должны быть забыты. Память о них должна переходить из поколения в поколение. В «Резиденции Абылай хана» собрались потомки нашего земляка Кулеке батыра, ветераны труда, историки, общественные деятели. Сегодня плоды долгой и кропотливой работы ученых и потомков батыра будут представлены в свет. Презентуют историко-библиографический очерк о народном герое.

Бауыржан Жунусов, руководитель отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»

— Память о таком великом человеке, как Кулеке батыр, не должна быть забыта. Он — уроженец нашей СКО, района Шал акына. Кулеке батыр — это старшина рода атыгай. Возглавлял большое количество населения атыгаев. В письменных исторических источниках в Омском архиве, Московском, архиве Санкт-Петербурга встречалось имя Кулеке батыра 40 раз. 3.00был правой рукой Абылай хана на этой территории. Во время событий, где приходилось участвовать в боевых сражениях, Абылай собирал своих верных людей, Кулеке батыр собирал минимум 2 тысячи воинов.

В этих книгах собраны воспоминания о жизни Кулеке батыра, которые передавались из поколения в поколение его потомкам. Книга насыщена историческими данными, собранными из архивов. Есть даже родословная Кулеке батыра. Знаменательное мероприятие посетили потомки героя.

Историко-библиографический очерк вышел тиражом в 200 экземпляров. После разрезания ленты книги раздали присутствующим гостям. Издатели уверены, что этот очерк дополнит копилку историко-культурного наследия страны.