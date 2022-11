Музею полиции СКО 33 года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Урок мужества провели для недавно вступивших в ряды североказахстанских полицейских. Мероприятие посвятили 33-летию музея областного департамента полиции. Его стражи порядка называют сердцем культурной жизни полиции области. Здесь вручают служебные удостоверения молодым офицерам и сержантам, проводят встречи в честь памятных дат и экскурсии для жителей и гостей области. Ветераны рассказали о своей службе, поделились интересными эпизодами из практики.

БЕЙСЕНБАЙ КИМИКПАЕВ, ветеран органов внутренних дел:

— Впечатляет всё. Я сегодня даже прошёлся, всё впечатляет. Молодцы. Это же память! Для сотрудника это навечно остаётся. Я свой стенд даже увидел, Габита Мусрепова, где я начальником райотдела работал. Приятно было послушать истории о работе, оперативной работе, уголовного розыска, да и, вот, о подвигах сотрудников полиции.

Трогательным моментом встречи стал рассказ об участковом инспекторе, майоре милиции Алексее Щербакове. Он получил смертельное ранение осенью 1990 года при выезде в Рабочий поселок. Молодые сотрудники полиции почтили его память минутой молчания. Отметили и подвиг сотрудника 1-го городского отдела полиции, лейтенанта Мейирмана Тулебаева. В мае прошлого года он, рискуя жизнью, спас двух тонущих в реке людей.

ЛЮФТ: Не ожидал, что мне дадут медаль, награду, да и что сам выживу там… Но выжил. Дали медаль.

За 33 года работы музея североказахстанской полиции здесь провели около 3 тысяч экскурсий. Уникальные экспонаты увидели свыше 50 тысяч посетителей.