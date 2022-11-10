Кубок РК по кикбоксингу памяти А. Нурпеисова

Спорт

17:34 10 Ноября 2022

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В Петропавловске проходит Кубок РК по кикбоксингу. Турнир посвятили памяти известного боксёра, нашего земляка Азамата Нурпеисова. В этом году в соревнованиях принимают участие более ста спортсменов со всех регионов.

Первыми на ринг вышли кикбоксёры из Павлодарской и Карагандинской областей. Ерлан Ильясов и Нурбек Конысбеков выступают в весовой категории 63,5 килограммов. Бой с первых минут выдался напряжённым. Парни друг другу не уступают, а наоборот, идут в стремительную атаку. Каждый надеятся на победу.

ЕРЛАН ИЛЬЯСОВ, участник соревнований, Павлодарская область
— «Соперник опытный, смог найти к нему подход, выиграл. Теперь надеюсь, что в дальнейшем стану чемпионом Кубка. Настрой хороший».

Одержал победу над своим соперником и 20-летний карагандинец Руслан Арзутов. К соревнованиям парень подошёл ответственно. После двухлетнего перерыва эта его первый бой. Говорит, упорные тренировки показали свой результат.

РУСЛАН АРЗУТОВ, участник соревнований, Карагандинская область
— «К предстоящим соревнованиям готовились около месяца. Первый обой одержал победу. Дрался с соперником из Павлодара. Бой выиграл 3:0».

Турнир памяти Азамата Нурпеисова в Петропавловске проходит уже 6-ой год подряд. Особый гость этих соревнований — отец знаменитого спортсмена Ерик Нурпеисов. Жизнь его сына была короткой, но очень яркой. Достижениями Азамата гордится вся семья.

ЕРИК НУРПЕИСОВ, отец Азамата Нурпеисова
—  «Азамат в спорт пришёл в 12-13 лет. Он очень много времени проводил в спортзале. Выезжал на различные соревнования, чемпионаты, где занимал призовые места. Он добился больших успехов. Я рад, что в честь него проводят соревнования и о нём никогда не забывают».

Соревнования продлятся до 12 ноября. Победители турнира представят Казахстан на чемпионате Азии в Тайланде. Он пройдет в декабре


Алишер Ашимов

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