Крепкие напитки, мотоциклы и стеклоизделия: новые производства в СКО

Мука, макароны, хлебобулочные и кондитерские изделия, корма. Собирая 4 млн тонн зерновых в год, СК стремится переработать большую часть урожая. Благодаря запуску крупных предприятий «BioOperations», «Тайынша Май» и «Kazmeal» регион стал производить новые виды продукции: глютен, крахмал, биоэтанол, шрот, жмых, высокопротеиновые комбикорма.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Наш биоэтанол поставляется на нефтеперерабатывающие заводы Бельгии, Великобритании, а глютен в Индию, США, Нидерланды. Уже экспортировано порядка 15 тысяч тонн биоэтанола на 12 млрд тенге. Традиционно наши сельхозформирования производили комбикорма только для покрытия собственной потребности, а излишки продавали на местах. С открытием «Kazmeal», в районе имени Г.Мусрепова мы вышли на промышленное производство комбикормов для потребностей мирового рынка. Продукция экспортируется в Китай.

Увеличивается и переработка масличных культур, которая сейчас в спросе и цене в азиатских странах. Например, продукция завода «Тайынша май» экспортируется в Китай. Ежегодно предприятие перерабатывает 300 тысяч тонн маслички. А в Петропавловске на базе простаивающих площадей «Масло Дела» начали строить маслоэкстракционный завод. Он станет самым крупным в Казахстане и Центральной Азии.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— До 80% продукции планируют направить на экспорт. Реализация данных проектов дает нам возможность доведения мощности переработки масличных культур до 90% выращенных в нашей области. Ещё одной положительной особенностью данных производств является производство жмыха и шрота, которые являются высокопротеиновой кормовой добавкой.

Наращивает мощности и завод «CLAAS». В этом году там собрали 330 единиц техники. Она была на 27% дешевле привозных тракторов и комбайнов. В 2023 году выпустят ещё 480 единиц техники. Наладили в регионе и сборку мотоциклов.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— С августа идет сборка мотоциклов российской марки «Урал», которые поставляются в основном в США, Канаду, Европу, Австралию и Японию. На данный момент на заводе работают 30 человек, все из числа местных жителей, собрано более 200 единиц.

Запуск новых производств и расширение имеющихся — это новые рабочие места, рост зарплат и отчислений в бюджет. Интересно, что самым крупным налогоплательщиком области стал Петропавловский водочный завод. Там даже начали строить новый завод по производству крепких напитков. Сумма инвестиций — 11 млрд тенге, будет создано 200 рабочих мест. 70% продукции пойдет на экспорт в Россию, Европу, страны Прибалтики и Турцию. За последние 5 лет регион освоил 15 новых видов производств. В том числе и в строительной отрасли, что должно отразиться на стоимости жилья. Это кирпич, сухие строительные смеси, металлоконструкции, железобетонные изделия. Планируют выпускать в СКО также автоклавные газоблоки и стеклоизделия, которыми оформляют фасады зданий.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Компания ООО «ДуПраГласс» приобретает простаивающее здание бывшего машиностроительного завода в городе Мамлютка с целью организации производства стеклоизделий строительного назначения. Сумма инвестиций — 2,3 млрд тенге. Будет работать порядка 200 рабочих.

Скоро для нового завода начнут восстанавливать заброшенное здание. Такую тактику, кстати, использовали многие инвесторы в нашей области. Отремонтировать имеющиеся постройки намного выгоднее, чем возводить новые стены.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— 5 лет назад провели ревизию. Порядка 300 тысяч кв. м простаивающих территорий бывших предприятий, каркасы были. Сейчас свыше 200 тысяч из 300 мы восстановили. Это 67%, где уже работают новые производства.

Аким области приглашает инвесторов и бизнесменов в нашу область. За счёт бюджета местные власти восстановят подходящее здание. Это касается и Петропавловска, и районов области. В регионе ещё около 100 тысяч квадратных метров заброшек, которые могут стать местом прибыльного производства.