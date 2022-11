Больше всего госуслуг оказывают через портал «Электронного правительства»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Сегодня отделом занятости и социальных программ совместно с Центром занятости оказывается 19 государственных услуг. За 10 месяцев текущего года было оказано почти 13 тысяч госуслуг. Основную долю составляют услуги, оказанные через портал «Электронного правительства». Это 61% или 7812 услуг.

Как показывает статистика, количество государственных услуг, оказанных в электронном формате, возросло в сравнении с прошлым годом на 2850 услуг. Всего 27% услуг оказываются через «Правительство для граждан» и 12% — через отделы. Довольны ли североказахстанцы качеством электронного формата?

БЛИЦ

— ЭЦП пользовалась, удобно. 1.12 В принципе, все понятно благодаря интернету.1.24Неплохо, что делается все это, но, пока мне кажется, там есть над чем поработать.

— Мне пока что нет надобности. Мы пенсионеры, так что такими услугами не пользуемся.

— Пользуемся и очень удобно. Единственное, что не всем доступно. Молодые все могут сделать, а мы вынуждены помогать более старшим. Очень удобно, что из дома можно все сделать.

Электронную доступность сегодня имеют 99,7% госуслуг и лишь их малая часть оказывается в бумажном формате.

ДАНИЯР АСЫЛБЕКОВ, руководитель отдела занятости и социальных программ акимата г.Петропавловска

— Сюда относится регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Также выдача удостоверения реабилитированному лицу (жертвы политических репрессий или пострадавшие. Перевод данных госуслуг в электронный формат не представляется возможным в связи с тем, что результатом оказания данных услуг является выдача удостоверений, которая подразумевает присутствие заявителя при получении удостоверения.

В городском отделе занятости и социальных программ сообщили, что более 2700 человек в этом году зарегистрировались по поиску работы. Безработных зарегистрировалось 2642 человека. По назначению АСП обратились чуть больше 2 тысяч североказахстанцев.

ДАНИЯР АСЫЛБЕКОВ, руководитель отдела занятости и социальных программ акимата г.Петропавловска:

— С 1 января 2021 года в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью внедрен и на сегодня активно функционирует Портал социальных услуг, который дает возможность лицам с инвалидностью самостоятельно заказывать технические средства реабилитации и специальные социальные услуги.

Таким Порталом можно воспользоваться самостоятельно с помощью ЭЦП, не выходя из дома или в зоне самообслуживания любого государственного органа.