8 уголовных дел возбудили в рамках ОПМ «Браконьер» с 20 октября

Новости МТРК

17:35 10 Ноября 2022

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8 уголовных дел возбудили природоохранные полицейские в рамках операции «Браконьер». ОПМ идёт с 20 октября. Стражи порядка привлекли к ответственности 247 североказахстанцев, нарушивших правила охоты. Зачастую охотники находятся в нетрезвом виде, пренебрегают правилами безопасной перевозки оружия или занимаются браконьерством. Согласно УК за незаконную охоту можно получить большой штраф или лишиться свободы на 6 лет. Всего выявлено 3 факта незаконной добычи рачка «Artemia salina» и зарегистрировано 5 случаев незаконной охоты.


Алишер Ашимов

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