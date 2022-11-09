4 подростков в Петропавловске направили в специализированные организации образования

Новости МТРК

17:25 9 Ноября 2022

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В Петропавловске с начала года четверо подростков направлены в специализированные организации образования для детей с девиантным поведением. Они систематически нарушали закон. К примеру, 15-летний житель Петропавловска уже не первый год находился в поле зрения ювенальных полицейских и педагогов. За ним числятся неоднократные уходы из дома, пропуски школьных уроков, конфликты с педагогами, кражи и нанесение телесных повреждений. Профилактические беседы не помогали. Парня направили в спецорганизацию образования. По возвращению подростки не остаются без внимания. Комиссия даёт рекомендации по дальнейшему обучению, в отдельных случаях помогает найти работу. За 10 месяцев петропавловские полицейские выявили 620 фактов ночных гуляний подростков. 16 владельцев развлекательных заведений понесли ответственность за то, что допустили подростков в ночное время без законных представителей.


Айгерим Хамзина

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