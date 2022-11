30 наркодельцов осуждены в СКО за 10 месяцев

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С начала года в области за тяжкие и особо тяжкие наркопреступления лишились свободы 30 человек, из них 20 — моложе 25 лет. Недавно вступили в законную силу приговоры в отношении двух 24-летних жителей Петропавловска. Преступная деятельность одного из них продлилась меньше месяца. При задержании полицейские изъяли у него по месту жительства расфасованный в 17 свертков синтетический наркотик, известный как «соль». Приговорённый к 10 годам лишения свободы, он подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.

Иван Терзиди — начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— «Также в марте 2022-го года у второго фигуранта изъяли 174 свёртка с «солью», вину признал сразу. Он рассказал, как откликнулся на объявление о наборе «курьеров» в интернете. Когда узнал, что потребуется распространять запрещённые вещества, согласился, думая об обещанных суммах. Его также приговорили к 10 годам лишения свободы.»

По словам полицейских, некоторые молодые люди убеждены, якобы к уголовной ответственности привлекают только «закладчиков». Они организуют собственные «наркошопы» в интернете, занимаются изготовлением синтетических наркотиков. В действительности только в нынешнем году за организацию таких интернет-«магазинов» осудили 7 человек. С начала года в СКО выявлено 204 факта незаконного оборота наркотических средств, в том числе 70 фактов сбыта. Изъято 411 кг различных наркотиков, из них 2 кг 200 гр — синтетических.