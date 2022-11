YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Согласно оперативным данным минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане коронавирусом заразились 47 человек. Около 700 казахстанцев получают лечение. 82 пациента из них находятся в стационарах, большая часть — на амбулаторном лечении. В тяжелом состоянии — 8 пациентов, 2 — в крайней степени тяжести и один пациент подключен к аппарату ИВЛ.