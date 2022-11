YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске нет работы для людей с ограниченными возможностями. С такой проблемой на приём к акиму области обратилась Александра Липаева. У неё инвалидность третьей группы. Говорит, что в центре занятости ей предлагают только временные подработки.

АЛЕКСАНДРА ЛИПАЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Центра занятости мне предложил общественную работу только до 28 декабря. Мне бы хотелось найти постоянную работу на ставку 0,5, потому что я тренируюсь.

Александра занимается спортом. В её копилке медали с турниров и чемпионатов среди паралимпийцев. Сидеть без дела девушка не привыкла. Глава региона пообещал решить проблему с трудоустройством.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— То, что она тренируется, несмотря ни на что, показывает пример для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

На приеме граждан также были руководители управлений, которые заверили главу региона и Александру Липаеву, что вопрос скоро решат.