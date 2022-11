5 учителей из СКО прошли на республиканский этап конкурса «Лучший педагог»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На уроках истории, которые ведёт Ерлан Макен, работает весь класс, до единого ученика. Педагог с 15-летним стажем, директор школы-лицея «Дарын» строит занятие так, чтобы каждый школьник был включён в процесс. Кстати, для этого им не обязательно было выходить к доске.

Вот так быстро ребята ответили на экспресс-тест и успешно проверили свои знания. Похожее занятие по истории Казахстана на этой неделе Ерлан Макен проведёт в одной из столичных школ. Он стал одним из 5-ти учителей региона, прошедших на республиканский этап конкурса «Лучший педагог».

ЕРЛАН МАКЕН, директор школы-лицея «Дарын»:

— Я сейчас имею категорию «педагог-мастер». Это самая высшая квалификационная категория у учителей. Есть большое достижение своих личных, достижения учеников. Конечно, это выход из зоны комфорта. В 2018 году я переехал в Петропавловск, начал работать в городских школах. С этого момент начал участвовать в конкурсах, 4:00 готовил детей к олимпиадам и конкурсам. Выход на лучший республиканский конкурс — это итог 5 лет.

Основной преподавательский стаж Ерлан Макен наработал в сельской школе. Последние два года совмещает работу учителя и директора. Ерлан Макен очень любит свою профессию и верит, что сможет победить в конкурсе «Лучший педагог».

АСЕЛЬ МУКАШЕВА, и.о. заместителя директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— В августе месяце 2022 года приказом министерства просвещения РК в правила на звание «Луший педагог» были внесены изменения. Нововведение заключалось в том, что районный, областной и республиканский этапы проходили на онлайн-платформе. Республиканский этап разделен на два. Первая часть — просмотр портфолио на платформе. 2:08 Буквально с завтрашнего дня ближайшие регионы к Астане будут выезжать для показа своих уроков. До 15 ноября будет проходить республиканский этап. 1:20 В районном туре приняли участие 48 человек, на область прошли 38.

На республиканский этап прошли сильнейшие педагоги, трое из которых трудятся в районах нашей области. Они будут бороться за звание лучшего, а также денежный приз. Он составляет чуть больше 3 млн тенге.