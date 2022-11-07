На Северном фанерном комбинате прошли пожарно-тактические учения

На территорию Северного фанерного комбината прибыло 8 единиц основной и 2 единицы специальной пожарной техники городских пожарных подразделений. На объекте — порядка 35 человек личного состава. Сегодня работают без дыма и огня. Проходят пожарно-тактические учения. В здании находятся 60 сотрудников комбината. Цель — максимально оперативно изучить объект и эвакуировать людей.

Адлет Галымов, начальник 3 караула ПЧ№3 г.Петропавловска

— По прибытию к месту вызова в составе 2 звена подали два ствола на тушение. Подобные учения помогают в дальнейшем, если в таком же объекте будет возгорание или пожар, чтобы личный состав быстро отреагировал.

Объект деревообрабатывающей промышленности имеет высокую пожарную нагрузку. По сценарию здесь произошло возгорание в сушильной установке из-за её перегрева, после чего огонь распространился на продукцию. Учения на таких производственных объектах крайне важны, говорят спасатели.

Чингиз Махметов, заместитель оперативного дежурного ДСПТ ДЧС СКО

— На территории данного объекта нет пожарных гидрантов. Это первая большая проблема. Второе — это большая пожарная нагрузка. Сами видите, здесь много древесной продукции, всё горючее. 2.38Подобные учения полезны для личного состава. В первую очередь, это изучение объектов. Знать его характеристику, планировку зданий и специфику объектов.

Все задачи, возложенные на личный состав, выполнены оперативно. Такие учения традиционно проводят раз в месяц. По их завершению всегда следует анализ и разбор действий пожарных.