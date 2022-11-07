За три дня более 50 человек обратились в травмпункт из-за гололёда

Новости МТРК

14:08 7 Ноября 2022

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Начало ноября порадовало североказахстанцев пушистым снегом. Социальные сети так и пестрили фото и видео снежного Петропавловска. Однако, радость скоро сменилась на весьма неприятные эмоции от наступившего гололёда. За три дня к медикам обратились более 50 североказахстанцев с различными уличными травмами. Из них 14 получили переломы и 5 человек госпитализировались. Не обошлось и без происшествий на автодорогах. Из-за сильного гололеда в Петропавловске столкнулись два авто, одно из которых наехало на пешехода, стоявшего на тротуаре. ДТП произошло 5 ноября после полудня на пересечении улиц Назарбаева и Интернациональной. К счастью, обошлось без жертв. Обильный снегопад, гололёд и плохая видимость послужили закрытию трассы «Астана-Петропавловск» в ночь с 5 на 6 ноября. Автобус, следовавший из Астаны в Екатеринбург, вынужден был прервать свое движение возле села Келлеровки. Более 40 пассажиров доставили в пункт обогрева. Спасатели и полицейские рекомендуют соблюдать максимальную аккуратность и быть бдительными как автовладельцам, так и пешеходам.


Анастасия Кузнецова

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