В РК завершилось первенство страны по футболу среди команд Премьер-лиги

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Казахстане завершилось первенство страны по футболу среди команд Премьер-лиги. В этом году победителем традиционного состязания стал столичный клуб «Astana». В решающем туре спортсмены из столицы обыграли карагандинский «Shakhter». Местный клуб «Qyzyljar» занял 10-ю строчку в турнирной таблице. В последнем матче североказахстанцы обыграли актауский «Caspiy». Итогом встречи, которая проходила на стадионе «Карасай», стал счет 4: 1. В этой игре отличился полузащитник Рафаиль Оспанов. Автором остальных 3 голов стал нападающий Элгуджа Лобжанидзе.