В РК завершилось первенство страны по футболу среди команд Премьер-лиги

Спорт

13:27 7 Ноября 2022

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В Казахстане завершилось первенство страны по футболу среди команд Премьер-лиги. В этом году победителем традиционного состязания стал столичный клуб «Astana». В решающем туре спортсмены из столицы обыграли карагандинский «Shakhter». Местный клуб «Qyzyljar» занял 10-ю строчку в турнирной таблице. В последнем матче североказахстанцы обыграли актауский «Caspiy». Итогом встречи, которая проходила на стадионе «Карасай», стал счет 4: 1. В этой игре отличился полузащитник Рафаиль Оспанов. Автором остальных 3 голов стал нападающий Элгуджа Лобжанидзе.


Дарья Пышмынцева

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