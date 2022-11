В Петропавловске прошел турнир по греко-римской борьбе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске с 5-го по 6-е ноября проходил турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти тренера Жанабергена Кармандаева. В соревнованиях участвовали борцы из Астаны, Костаная, Оскемена, Караганды, Петропавловска, Кыргызстана и России.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Заслуженный тренер РК Жанаберген Кармандаев родился в нашей области. Выступал за местную сборную. Успешно выступал как на республиканских, так и на международных соревнованиях. Жанаберген Сулейменович внес неоценимый вклад в развитие всех видов борьбы. На североказахстанской земле это дело продолжают его ученики.

В числе почетных гостей соревнований был заслуженный артист РК Нурлан Абдуллин. Он приехал, чтобы поддержать участников турнира.

В республиканском турнире участвовали 120 спортсменов в 10 весовых категориях. 19-летний борец из Кургана Артур СавчУк выступал во второй соревновательный день. На открытие турнира пришел, чтобы посмотреть на соперников.

АРТУР САВЧУК, участник турнира, г.Курган, РФ:

— В этот спорт пришел достаточно давно в 6 лет. Привел в этот спорт меня тренер — мой отец. 00:58 Участвовал во Всероссийских соревнованиях, входил в топ-5. В Казахстан ездим часто.

Красивую борьбу показали костанаец Михаил КульпИн и местный спортсмен, чемпион Азии Нариман Бекимов. Они выступали в весовой категории 60 килограммов. Схватка была напряженной, никто из спортсменов не хотел уступать. Не обошлось без спорных моментов. Победу одержал Михаил Кульпин.

МИХАИЛ КУЛЬПИН, участник турнира, г.Костанай:

— Был спор. Он мне сделал перевод, но он мою ногу зацепил. В греко-римской борьбе приемы на ноги запрещены. Было сложно бороться, но я тоже готовился очень долго, тренировался специально к этому турниру. Результат получился такой, какой я и ожидал.

Во время каждого выхода на ковер спортсменов поддерживали их тренеры, напарники по команде и люди, неравнодушные к греко-римской борьбе.



ТЕМИРТАС АЛЖАНОВ, Почётный деятель спорта РК:

— Греко-римская борьба является основной в нашей области. Здесь много чемпионов, много призеров. 00:58 Такие турниры помогают нашим участникам поднять выше свой класс, научиться делать много новых приемов. Я думаю, что тренерский состав тоже обучается здесь же на этих турнирах.

Наши спортсмены завоевали 13 наград. Еще восемь увезли домой борцы из Костанайской области. У них по итогам турнира было больше всего первых мест.