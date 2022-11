В «Кызылжар су» назвали возможную причину аварии трубопровода

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Утро понедельника. Бригада «Кызылжар су» всё ещё устраняет повреждения трубопровода. Именно он стал причиной воскресного потопа на нескольких главных улицах Петропавловска, включая Интернациональную, Жумабаева, Абая.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— У нас здесь идёт водовод диаметром 800. Реконструкция его проводилась 2009 году за счёт бюджетных средств. На данном участке произошло повреждение. Данная труба находится в гильзе, труба в трубе, можно сказать. Поэтому очень сложно быстро определить, где прорыв находится.

Использовали специальное устройство, это своего рода робот с камерой. Он позволил найти повреждение, не вскрывая все 70 метров аварийной трубы.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Сейчас будет вскрытие, склейка трубы и восстановление асфальта. Водовод в принципе новый. Гарантия на пластик 50 лет. Но здесь возможно при строительстве был брак в склейке труб. Труба же не цельная, её соединяют, склеивают.

В «Кызылжар су» сообщают, водоснабжение по всем городу они не отключали. Но из-за аварии упало давление в трубах, поэтому в некоторых микрорайонах не было воды. В течение часа давление пришло в норму. Но 14 многоэтажек у места аварии остались без водоснабжения. В 13 из них подачу воды восставили в понедельник утром. К оставшейся организован подвоз живительной влаги.