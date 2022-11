Турнир по волейболу среди представителей духовенства прошёл в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«В новом Казахстане нет места терроризму». Под таким девизом в Петропавловске прошли соревнования по волейболу, посвященные Дню Республики. В нём приняли участие команды от мечетей и церквей, управлений внутренней политики и по делам религий. Всего 7 коллективов.

Команда центральной мечети «Кызылжар» к турниру подготовилась на отлично. Большинство игроков здесь — прихожане мечети. В первой встрече команда обыграла сборную управления по делам религии с явным преимуществом. А во втором матче выиграли у команды Петропавловской и Булаевской епархии.

АЛМАС КАРСЫБАЙ, участник соревнований: