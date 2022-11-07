Турнир по волейболу среди представителей духовенства прошёл в Петропавловске

Команда центральной мечети «Кызылжар» к турниру подготовилась на отлично. Большинство игроков здесь — прихожане мечети. В первой встрече команда обыграла сборную управления по делам религии с явным преимуществом. А во втором матче выиграли у команды Петропавловской и Булаевской епархии.

«В новом Казахстане нет места терроризму». Под таким девизом в Петропавловске прошли соревнования по волейболу, посвященные Дню Республики. В нём приняли участие команды от мечетей и церквей, управлений внутренней политики и по делам религий. Всего 7 коллективов.

Часто в спортивных соревнованиях участвует и Тимур Сингатуллин. Он выступает от мечети Din-Muhammed. Волейболом парень занимается с детства. Полюбил ещё в школьные годы. Говорит, командные виды спорта лучше всего сплачивают коллектив.

ТИМУР СИНГАТУЛЛИН, участник соревнований:

— Поднимают дух людей, объединяют нас между собой и для здоровья полезно. В год 1-2 раза общие соревнования, а так стараюсь в неделю 2 раза минимум заниматься.

ТОЙБАЗАР АЙТУГАН, наиб имам центральной мечети «Қызылжар»:

— В нашей религии Пророк говорил о том, что нужно заниматься спортом. Среди них стрельба из лука, верховая езда, плавание. Волейбол также очень полезен для организма. Здоровье — это огромное богатство. И таким примером мы наставляем нашу молодежь на правильный путь.

По итогам соревнований первое место заняла команда центральной мечети «Қызылжар». Серебро досталось активистам управления внутренней политики, а бронза представителям пресвитерианской церкви «Благодать». Победителей и призеров наградили кубками и грамотами.