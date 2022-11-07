Свыше 7 миллионов тенге выманил житель г.Петропавловска у своих знакомых

Новости МТРК

17:22 7 Ноября 2022

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Свыше 7 миллионов тенге выманил 24-летний петропавловец у своих знакомых. Происходило это в течение 4-х лет. У одного человека он брал в долг, уверяя, что имеет большую сумму денег в иностранном банке, и для их получения якобы нужно уплатить обязательный сбор и начисленные пени. У другого просил в долг сначала на ремонт автомобиля, потом на покупку другого, на перерегистрацию. Одну из знакомых аферист уговорил доверить ему банковские реквизиты и пароль от приложения, что позволило ему оформить кредит. У другой знакомой в 2021 году занял деньги якобы на похороны родственника. Всего за время мошеннической деятельности он обманул семерых человек. Общая сумма ущерба превысила 7 миллионов тенге. Сам мошенник признаётся, что все деньги проигрывал в азартных играх. Это увеличивало его долги, он вновь и вновь искал способ обмануть близких знакомых, пользуясь их финансовой и правовой неграмотностью. В настоящее время он отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы.


Диана Салихова

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