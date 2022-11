YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Снежное начало ноября. В Петропавловске с 4-го на 5-е числа выпало 7 миллиметров осадков. Снег шёл, не переставая. В эти выходные механизированную очистку улиц проводили 50 единиц техники.



АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— За весь зимний период в работе будет задействовано более 200 единиц техники. 00:52 Вывозом и механизированной очисткой по городу занимается ТОО «Благоустройство-Север».

Эта же компания подсыпает пескосоляной смесью проезжую часть, тротуары и остановки. Когда выпадает большое количество осадков уборка снега начинается с магистральных улиц, после чего техника перемещается на второстепенные и очищает окраины областного центра.



АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Работы проводятся с 8 вечера до 5 утра. Это вывоз и механизированная очистка. С 5 до 7 у нас проводятся работы по подсыпке пескосоляной смеси. Всего в этом году у нас заготовлено более 2 тысяч кубических метров пескосоляной смеси. Также хотелось бы обратиться к жителям, чтобы они не оставляли машины в ночное время вдоль дорог, так как это мешает работе коммунальных служб.

Если верить прогнозам синоптиков, больше всего работы у них будет в декабре. Количество осадков в последнем месяце этого года выйдет за пределы нормы. В ноябре больше всего снега выпадет во второй и середине третьей декад.