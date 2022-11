YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С 1 по 5 ноября в Германии проходил международный турнир среди женщин — Кубок мира по боксу. В составе национальной сборной выступила североказахстанская спортсменка Наталья Богданова. В упорных и волевых поединках она завоевала золото для нашей страны, возвысив флаг Казахстана.