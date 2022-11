YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Процветание села Калугино. В этом году здесь начали строить молочно-товарный комплекс на 600 голов. На ферме будут работать 25 человек. Среди них и доярка Алина Сошникова. Говорит, открытие фермы сократит безработицу на селе и остановит отток населения. Жители станут жить лучше. А для работников на ферме создадут хорошие условия труда.

АЛИНА СОШНИКОВА, жительница с.Калугино, Мамлютский район:

— Столовую нам тут обещают, душ, развоз. Потому что вставать надо будет рано и ездить. Очень рада, что строится. За коровками можно будет ухаживать. У меня опыт есть. И тут всё механизировано будет.

Средняя заработная плата для работников хозяйства будет от 120 до 200 тысяч тенге. Для села оплата хорошая, отмечают жители. Строить ферму будут и зимой, чтобы успеть запустить комплекс следующим летом.

АСКАР МАДИЕВ, директор ТОО «Айтеке би-СК», Мамлютский район:

— Скот уже поступил из Германии, карантин прошёл. Скот субсидировался. Планируем запустить этот проект стоимостью 1 млрд 700 млн тенге в 2023 году в июле. Производительность планируем 15-18 литров молока с одной коровы получать. Я думаю, 12-15 тонн молока мы сдавать. С «Масло-Дел» и «Eurasian Milk» уже заключены договоры.

Село Калугино будет развиваться и процветать, отмечают жители. Появятся новые рабочие места и в Мамлютке. В райцентре строят завод по производству ДСП обычного и ламинированного. Там стабильную работу найдут 40 человек. Ещё 300 жителей будут трудоустроены на производстве изделий из стекла.