Кубок РК по президентскому многоборью проходит в Петропавловске

Зал Дворца спорта собрал сегодня спортсменов со всей страны. Здесь проходит Кубок республики по президентскому многоборью. Продлится состязание 4 дня. Ежедневно — по одному виду.

Сегодня проводят спринт — забег на 60 метров. Одной из первых бежит 12-летняя Ясмин. И надо сказать, показывает отличные результаты.

ЯСМИН ЛОТФАЛЛЯ, участница соревнований, г.Алматы:

— Это вроде был мой лучший результат по бегу. Спринт 60 метров за 8,51 с. Я тренируюсь 3 раза в неделю — бег и плавание, 1 раз в неделю стрельбой. Я хочу съездить на чемпионат мира и завоевать призовое место, желательно первое.

Участвуют полиатлонисты в 12 возрастных категориях: с 12 лет и старше. Наравне с ними и ветераны — 40+. В этой категории Марина Маслёнко. Пробежала она дистанцию 60 метров за 8,04 секунды.

МАРИНА МАСЛЁНКО, участница соревнований, г.Павлодар:

— Являюсь мастером спорта международного класса по легкой атлетике. Сейчас уже выступаю в ветеранском спорте. Когда-то выступала за сборную Казахстана на международных соревнованиях, я — чемпионка Азии. Президентский спорт, ветеранский, он для спортсменов, уже закончивших свою карьеру, очень интересно продолжать, чувствовать себя активной, показывать какие-то результаты. Скажем так, даже просто проверить свои силы и возможности.

Многоборье в закрытых помещениях представляет собой 4 вида: стрельба, спринт 60 метров, плавание и бега.

НУРЛАН КУРМАНГАЗИН, судья соревнований: