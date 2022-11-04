Проблемы и перспективы сельского хозяйства СКО

Четверть всей молочной продукции и 5-ую часть урожая зерновых даёт стране СКО. Большой прорыв регион совершил в животноводстве и вышел в лидеры в молочной отрасли. Это благодаря современным крупным фермам. Правда, на начальном этапе были трудности. Бюрократия, жесткие залоговые требования и долгие сроки рассмотрения. С этим сталкивались фермеры, которые хотели получить заём. СК выработал новый механизм, который сейчас используют и другие области.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— За 2 года из республиканского бюджета было выделено 35 млрд тенге. Суть механизма следующая: для реализации проектов подбираются хозяйства, не один год работающие в аграрном секторе, имеющие стабильные доходы, позитивную финансовую и социальную «историю». Отбор предприятия проходят в три этапа: районный уровень, областной и анализ финансовой устойчивости в СПК. Займы выдаются под 4%, сроком до 8 лет.

Под залог идёт приобретаемое оборудование и поголовье скота. Теперь же всё больше аграриев строят молочные комплексы. Здесь и государство поддержит субсидиями, и продукция всегда в спросе и цене, а сельчане обеспечены работой на весь год. Одна ферма создаёт в среднем полсотни рабочих мест.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Например, построенный в 2019 году молочный комплекс КТ «Мамбетов и К» обеспечивает постоянной работой более 50 человек, комплекс по показателям производительности — один из передовых в республике. Удой на одну фуражную корову составляет 7 619 литров молока.

По стране в этом году строят 35 молочных ферм. Почти половина из них — в СК. За последние 5 лет в нашем регионе открыли 24 молочных комплекса. Многие из них сейчас уже расширяются. Те, кто когда-то открыл ферму на 400 голов, сейчас доводят до тысячи коров. Потому что выгодно.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За последние 4 года в регионе производство молока увеличилось на 30% в организованных хозяйствах. И как результат, переработка молока выросла на 57%.

У фермеров есть возможность помогать селу. И таких примеров немало. В селе Ленинском Аккайынского района ТОО «Дайындык» построило крупную молочно-товарную ферму на 600 голов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Работой обеспечены 40 человек. Благодаря доходам от животноводства в данном перспективном селе для работников ТОО построены 18 домов для скотников и доярок, общественная баня, кафе и до конца года открывают убойный цех.

Североказахстанские аграрии ремонтируют школы и дома культуры, асфальтируют дороги, строят дома и даже проводят водопровод, подключают сельчанам центральное отопление. За это получают трудолюбивых работников и господдержку. Сумма субсидий для фермеров с каждый годом увеличивается. Если 5 лет аграрии получили в общем 36 млрд тенге, то сейчас вдвое больше. Но, новые молочные фермы и производства вскрыли проблему — нехватку кадров в сельском хозяйстве.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Для МТФ на базе колледжей готовят 130 человек. Можно пересмотреть, увеличить госзаказ, потому что мы видим недостаток специалистов: ветеринаров, зоотехников и т.д. Сейчас уже надо думать, где эти специалисты будут жить, придя в село.

Потому в стране запустили программу по строительству жилья на селе. Аграрию, который возводит жильё для свои работников, возместят половину затрат. Построить дома для сельских тружеников — обязанность каждого фермера, отмечает аким области.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Условно говоря, в среднем у нас 10 тысяч га сельхозтоваропроизводитель имеет, ежегодно по три дома со всеми удобствами имеет возможность построить. Мы на 50% снизим расходы на строительство домов. У нас жильё в сельской местности не меняется уже свыше 40 лет.

Развиваются и перерабатывающие предприятия. В текущем году молочный завод «Масло-Дел» запустил новые линии по производству молока и сметаны. Мощность предприятия увеличилась на треть. А ТОО «Евразиан Милк» начало производить сливочное масло, сметану и твердые сыры. Недавно на прилавках появились североказахстанские бройлеры. Птицефабрику запустили в селе Новокаменке. Ещё одна скоро откроется в Аралагаше. Помимо этого бройлерную фабрику возводит ТОО «Адель кус».