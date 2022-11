В Петропавловске прооперировали 4 детей при поддержке республиканских и международных специалистов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В операционной — главный внештатный хирург области Геннадий Беляев и детский врач-хирург высшей категории, эндоскопист Олег Новицкий. Показательную операцию проводит хирург из столицы Дастан Рустемов. Помощь нужна ребёнку, который лишен возможности самостоятельно питаться. Специалисты устанавливают ему гастростомическую трубку, чтобы питание и лекарства вводились непосредственно в желудок.

Эндоскопически через рот проводится камера в просвет желудка, под ее контролем специальными гастрофиксаторами фиксируется желудок и устанавливается гастростомическая трубка. Она будет находиться в передней брюшной стенке. Теперь о трубке в носовой или ротовой полости пациенту можно забыть. Усилиями столичного специалиста и североказахстанских хирургов операция прошла успешно.

Дастан Рустемов, руководитель отдела детской хирургии корпоративного фонда «University Medical Center», г.Астана

— Хирурги детской областной больницы приняли в этом активное участие, вместе мы прооперировали 4 пациентов и установили им такие гастростомические трубки. 9.03Последние 2 операции они практически самостоятельно выполнили, все нюансы, я так думаю, усвоили и в дальнейшем смогут активно внедрять в нашей области.

В то, что жизнь станет легче, надеется мама 13-летнего Мираса, которого только что прооперировали. У юноши ДЦП, эпилепсия. Более 8 лет они применяли зондовое кормление, которое при длительном использовании вызывает осложнения в виде пролежней и кровотечений. Трубку нужно было менять каждые 5-7 дней. Когда узнали про такую методику, не раздумывая решились на операцию.

Айсулу Есентемирова, жительница с.Петерфельд, Кызылжарский район:

— Мирас родился глубоко недоношенным ребенком, с весом 860 гр. И с самого рождения у него были проблемы с глотанием. Два года мы пытались сами кушать, но постоянно у нас были пневмонии, потому что ребенок глотал. Большая благодарность ТОО «ГЕЛИКА» за то, что они организовали мастер-класс. Большое спасибо врачу Дастану Зейноллаевичу!

Теперь сменить гастростому можно будет самостоятельно через полгода или год. А выпишут Мираса и еще троих пациентов уже через 3-4 дня. До настоящего времени в СКО использовалась установка традиционной гастростомии. Делали разрез живота, вскрывали брюшную стенку. Это был большой объем операции и высокая травматичность пациентов, долгий период восстановления и неудобства трубки в использовании. Сегодня благодаря новому видеоэндоскопическому оборудованию, которое приобрели при поддержке областного акимата, мастер-класс с участием республиканских и международных специалистов состоялся.

Нурлан Айманов, и.о. директора многопрофильной детской областной больницы:

— Мы этим долго интересовались, долго вели переговоры и пригласили специалистов. Мы после совета будем проводить масштабное дальнейшее обучение нашего персонала с целью отбора таких детей, выявления таких детей и в дальнейшем, я думаю, мы такую практику внедрим. 5.30Вопросы финансирования данной дорогостоящей трубки будут решаться совместно с управлением здравоохранения на уровне министерства здравоохранения и Фонда ОСМС. Я считаю, что это серьезный прорыв. Этот год объявлен Годом детей, мы должны пристальное внимание обратить на детей.

К слову, стоит такая трубка почти полмиллиона тенге. На теоретической части мастер-класса специалисты обсудили прошедшие операции, особенности анестезии при них, рассказали о видах гастростом и уходом за ними, а также затронули тему специализированного питания.