Областной конкурс -фестиваль среди музыкантов и художников

Новости МТРК

17:40 4 Ноября 2022

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«Искусства связующая нить» — конкурс-фестиваль под таким названием собрал юных музыкантов и художников со всей области. Посвятили его памяти русского композитора Петра Ильича Чайковского, 270-летию основания г. Петропавловска и 77-й годовщине открытия школы искусств №1. Приняли участие в нём порядка 200 человек. Организовали творческое состязание представители областной ассамблеи народа Казахстана, Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций и коллектив школы-исскуств №1.

АЛЛА ЯНКОВА, заведующая фортепианным отделением школы искусств №1:
— Этот конкурс-фестиваль мы проводим впервые. Надеемся, что он закрепится и будет возможность его проводить каждый год.  Мы дали возможность выступить всем детям всех возрастов, потому что именно искусство делает человека духовно богаче. Номинации две: изобразительное и инструментальное творчество – фортепиано.


Диана Салихова

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