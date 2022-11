«Молодой учитель: путь к успеху» — региональный форум для молодых педагогов прошел в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В зале Назарбаев интеллектуальной школы собрались порядка 120 молодых педагогов со всей области. В рамках регионального форума «Молодой учитель: путь к успеху» их ждёт насыщенная программа.

Сплоченность, креатив и творческий подход. Начался форум с тренинга командообразования. Участники выполняют различные задания. В их числе Аманжол Шаким — учитель физики и информатики. Профессию выбрал осознанно. Говорит, что выбирал сердцем.

АМАНЖОЛ ШАКИМ, участник форума, район Шал акына:

— Мама учителем была, дед тоже педагог. Как-то так и получилось всё. Работаю 2-й год. Работа нравится. Главное, чтобы нравилось, чем ты занимаешься.

После командного тренинга участники встретились с опытными специалистами, они рассказали о том, с какими трудностями столкнулись в начале своей карьеры, как выйти из зоны комфорта и о многом другом. Главная мысль выступлений — постоянное развитие. Педагог — профессия, идущая в ногу со временем. И, чтобы соответствовать современным реалиям, считает директор центра педагогического развития Ольга Тушинская, учителям необходимо совершенствовать свои навыки, искать новые подходы в работе.

ОЛЬГА ТУШИНСКАЯ, директор филиала центра педагогического мастерства по СКО:

— Сегодняшние спикеры мотивационные. Они не все из образовательной сферы, чтобы наши молодые учителя, стаж которых меньше 5-ти лет, могли быть социально и профессионально активными.

Методические тренинги, а еще арт-терапия. Подобные форумы проходят сегодня по всей республике.