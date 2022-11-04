Какая ситуация с запасами угля в СКО?

Новости МТРК

17:15 4 Ноября 2022

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Потребность угля для населения в Северо-Казахстанской области на отопительный сезон составляет 419 тысяч тонн. Сейчас заготовлен 71%. На тупиках имеется запас угля в объеме 29 тысяч тонн, из них 1850 тонн в Петропавловске.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:
— В настоящее время в пути до Петропавловска находится 2030 тонн каражаринского угля и 1190 тонн шубаркульского угля. Уголь будет поставляться в течение всего отопительного сезона. Цены на уголь варьируются от 10 до 17,5 тыс тенге за тонну, в зависимости от марки угля. На ноябрь месяц в город Петропавловск ожидается поставка 8000 тонн шубаркульского угля и 7000 тонн каражаринского угля.

На Петропавловской ТЭЦ-2 продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Задействовано 10 подрядных организаций, свыше 300 человек. Сейчас идут работы на 3 котлоагрегатах.


Айгерим Хамзина

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