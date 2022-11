YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С 27 октября в Петропавловске проходит ярмарка белорусской обуви. В торговом павильоне выставили больше полутысячи пар. Выбор моделей на любой вкус и кошелек. Недавно было большое поступление зимней обуви. Межсезонная и летняя тоже есть в наличии.

АННА ЛАЗИНСКАЯ, старший менеджер по продажам:

— Обувь у нас на нестандартные ножки. Разные подъемы и ступни, на выпирающие косточки. Обувь летняя начинается от 11 тысяч, межсезонье — от 20 тысяч, от 24 тысяч — зимняя обувь.

Вот эту модель, по словам менеджера, покупательницы выбирают чаще всего. Это дутыши. Мягкие, тёплые, нескользкие. В такой обуви любые холода не страшны. Гульфира Тофан подобрала себе другую модель. Горожанка пришла на ярмарку белорусской обуви во второй раз.

ГУЛЬФИРА ТОФАН, жительница г.Петропавловска:

— Месяц назад были, подобрали осеннюю обувь. Очень хорошо носится, удобные, теплые. Очень удобная обувь. Пришли зиму выбрать.

Все модели из натуральной кожи, овечьего меха. Размерный ряд для женщин — от 36 — 43, для мужчин — от 42-49. Ярмарка продлится до 6 ноября. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ш. Валиханова, 15А. Часы работы — с 10:00 до 19:00.