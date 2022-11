YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Платим за чужой мусор! Жители домов по адресу Токсан би, 21 и 23 жалуются на предпринимателей. Рядом рынок, несколько магазинов и торговых домов. Оттуда торговцы выбрасывают свой мусор в контейнеры жителей, жалуются горожане. В ТОО «Коммун Север» информацию подтверждают, но помочь жителям не могут.

ТАЛАП НУРСЕИТОВ, представитель ТОО «Коммун Север»:

— Торговые дома, магазины скидывают сюда огромные коробки, крупногабаритный мусор, даже кирпичи. Они забивают контейнеры так, что жителям ТБО некуда выкинуть. А ведь люди платят за вывоз мусора. Ни один субъект бизнеса здесь не заключил с нами договор. Они просто скидывают отходы в баки жильцов. Из-за этого во дворе бардак.

В ветреную погоду мусор разлетается, а крупногабаритные отходы ТОО не вывозит, они складируются здесь месяцами. Опять же, потому что нет договора на вывоз крупногабаритного мусора. А избавляться от него за счёт жильцов, согласитесь, несправедливо.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— У нас баки предназначены исключительно для ТБО. Нужно отметить, что у нас тариф на вывоз мусора не поднимался уже 6 лет с 2017 года. За это время произошло удорожание ГСМ, техники, запчастей. У предприятия нет возможности как технически, так и финансово для поддержки техники, сотрудников. Тем не менее они не прекращают работу, ежедневно убирают.

В отделе ЖКХ призывают предпринимателей заключить договоры с мусоровывозящими компаниями. Их в Петропавловске 4. Нужен договор на вывоз ТБО и на крупногабаритный мусор. Следить за порядком будут и полицейские. Они напоминают, что предпринимателям может грозить штраф.

СЕЙЛБЕК ЕЛЖАСОВ, заместитель начальника МПС УП г.Петропавловска:

— За выброс мусора и нарушение благоустройства предусмотрена административная ответственность по статье 505, что влечет на физических лиц предупреждение либо штраф 30 МРП.

Это 95 тысяч тенге. С начала года за нарушение правил благоустройства в Петропавловске к административной ответственности привлекли 4 тысячи человек.