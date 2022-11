Магазин «Барс-Строй» радует покупателей скидками и акциями

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

4-й строительный магазин компании «Барс-NORD» открылся в Петропавловске в марте этого года. Богатый ассортимент, приемлемые цены, высокое качество. Это то, что многие годы отличает сеть магазинов «Барс-строй». Но у новой торговой точки есть и свои фишки.

Марина Бережная, директор магазина «Барст-Строй»

— Преимущество нашего магазина-склада в том, что он имеет хорошее расположение, вместительную парковку. 0.19 На постоянной основе у нас действуют скидки пенсионерам и новоселам. 1.31 Скидки новоселам — 8%. Они предоставляются при предъявлении документов на новое жилье. Скидки пенсионерам — 5%. Они постоянные также при предъявлении пенсионного удостоверения.

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— Ассортимент строительного магазина позволяет покупателям приобрести все необходимое для ремонта здесь и сразу. Начиная от стройматериалов и заканчивая всевозможными товарами для дома и сада.

Карина Волкова, старший продавец-консультант магазина «Барст-Строй»

— Удобство в том, что у нас магазин-склад идёт. То есть товар вы можете забрать прямо здесь и сейчас. Если он есть в наличии. 0.47У нас есть доставка. Если человек набирает на 30 тысяч, доставка идет 1000 тенге, если до 30 тысяч — 2500 тг, если больше 70000 — доставка по городу бесплатная.

Также можно оформить товары и под заказ. Этим занимается менеджер по работе с клиентами. Он же оформит дисконтную карту. Она накопительная и позволяет получить скидку от трех до восьми процентов.

На чём остановить свой выбор здесь, вы точно найдете. Удобно и ориентироваться. Магазин поделен на несколько сегментов по категориям товаров: строительные материалы, инструменты, двери, богатый ассортимент обоев и многое другое. Сделать правильный выбор вам помогут опытные консультанты.

Валентина Кондратова, продавец-консультант магазина «Барст-Строй»:

— В нашем магазине большой ассортимент обоев. Представлены коллекции из России, Бельгии, Италии. Цены от 4 до 30 тысяч. 37/Эти обои отличаются толщиной. Они могут прикрыть неровности на стенах. Допустим, если заштукатурили стену, есть какие-то темные участки. Это все можно перекрыть. Наносится клей только на стенку, потом уже наносится полоса обоев.

«Барс-Строй» открыт для покупателей с 10 до 20:00. А кроме богатого ассортимента известного строительного магазина здесь же, в торговом доме Галерея, можно присмотреть и другие товары для дома, а также мебель.

Все это найдете на пересечении улиц Горького и Муканова в здании бывшего «Боулинга». Кстати, участок проезжей части открыли после ремонта, так что проехать в «Галерею» теперь снова удобно.